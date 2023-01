Concurso do Procon abre com 174 vagas

A oferta contempla cargos de níveis médio e superior. A remuneração inicial está entre R$ 4.898,91 e R$ 6,6 mil, conforme o cargo pleiteado

O edital do concurso para o Procon foi publicado, nesta terça-feira (17), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) com 174 vagas, das quais 69 são para provimento imediato e 105 para cadastro reserva.

A oferta contempla cargos de níveis médio e superior. A remuneração inicial está entre R$ 4.898,91 e R$ 6,6 mil, conforme o cargo pleiteado. As inscrições poderão ser feitas entre 17 de fevereiro e 17 de março. A taxa é de R$ 80 para concorrer ao cargo de técnico e R$ 95 para analista e fiscal. A aplicação das provas está marcada para 30 de abril, sob organização do Instituto Quadrix.

“A defesa das relações de consumo precisa de muitos esforços, e o concurso abre essa possibilidade”, ressalta o diretor-geral do Procon, Marcelo Nascimento. “Receber novos servidores é ação fundamental para manutenção e efetividade das ações em defesa dos direitos do consumidor.”

O secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, lembra que esse é mais um dos vários concursos que o governo local prepara para melhorar a oferta dos serviços à população. “Com os novos servidores do Procon, vamos ampliar a fiscalização, reforçar os serviços de orientações e a proteção dos direitos do consumidor”, avalia.

A secretária de Justiça e Cidadania – pasta à qual o Procon está diretamente vinculado -, Marcela Passamani, reforça: “A gente acredita que cada concurso aberto contribui para o fortalecimento da democracia. O Procon é um órgão fundamental para o Distrito Federal e desempenha um papel de suma importância para a manutenção de direitos, sobretudo os direitos humanos. Estaremos juntos para que tudo ocorra de maneira transparente e justa”.

Número de vagas

Para o cargo de técnico de atividades de defesa do consumidor, candidatos com nível médio poderão concorrer a 24 vagas imediatas e outras 27 vagas do cadastro de reserva (CR).

Já quem tem curso superior pode concorrer às vagas para analista de atividades de defesa do consumidor nas especialidades de administração (6 + 12 CR), arquivologia (1 vaga + 2 CR), contabilidade (3 + 3 CR ), direito e legislação (19 + 19 CR), economia (1+2 CR), especialista em recursos humanos (1 + 1 CR), jornalismo (2 + 2 CR), modernização da gestão pública (2 + 2 CR) e fiscal de defesa do consumidor (10 + 35 CR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Remuneração inicial

Os aprovados para o cargo de técnico de atividades de defesa do consumidor/agente administrativo receberão remuneração inicial de R$ 4.898,91. Já o salário inicial para analista e fiscal é de R$ 6.616,62.

As informações são da Agência Brasília