Carro perde controle e bate em outros três no Gama

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta terça-feira (17), um acidente envolvendo quatro carros próximo ao Hospital Maria Auxiliadora, no Gama.

Segundo a corporação, o motorista de um, identificado apenas como V.B.L., teria perdido o controle do carro e batido contra os outros três veículos. Ele foi atendido e transportado para o Hospital Regional do Gama (HRG).

A motorista do segundo carro, identificada apenas como E.B.S., está grávida de 24 semanas e se queixava de dores na lombar. Ela foi atendida e também levada ao HRG. Além dela, no carro estavam seus dois filhos, de 8 e 6 anos. Um deles teve um corte na perna e foi com a mãe para o hospital.

Nenhum dos outros dois motoristas ficou ferido. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF foi acionada para cuidar do local enquanto a perícia realiza o trabalho.