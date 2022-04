GDF investe R$ 2 milhões na duplicação da Avenida N3

A autorização foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na manhã desta terça-feira (12), durante agenda pelo local

Autorizado pelo governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), uma das principais vias do Riacho Fundo II, a Avenida N3, será duplicada, com um investimento de R$ 2,8 milhões.

A autorização foi assinada por Ibaneis na manhã desta terça-feira (12), durante agenda pelo local, que aos poucos tem deixado de ser uma cidade-dormitório e ganhado a infraestrutura que a população merece.

A duplicação será feita do trecho da rotatória da Avenida N3 até a DF-075, numa extensão de aproximadamente 1,2 km, com investimento de R$ 2,8 milhões. Além do asfaltamento, a obra vai contar com ciclovia, calçadas, paisagismo e drenagem. O serviço será executado pela Novacap.

“Aqui só tinha moradia, mas faltava tudo”, declarou o governador. “Estamos fazendo o viaduto, fizemos UBS e UPA, estamos fazendo calçadas e essa duplicação. A região está toda contemplada, desde o viaduto do Riacho Fundo I e o daqui, que liga ao Recanto das Emas. Quando essas obras de mobilidade terminarem, as pessoas vão ter mais tempo para passar com suas famílias.”

O diretor-geral da Novacap, Fernando Leite, destacou: “Desde que a cidade foi criada, a população sempre pediu essa obra, porque essa via liga a cidade ao Plano Piloto, ao Riacho Fundo e às demais cidades. Então, essa obra é muito importante, porque vai melhorar a qualidade do acesso da população”. Também presente à assinatura do documento, o administrador do riacho fundo II, Rafael Mazzaro, reforçou: “É uma obra que impacta diretamente a nossa mobilidade, seja na entrada, seja na saída da cidade. Fará muita diferença para os moradores”.

Moradores do Riacho Fundo II, Marilda Alves e Edilson Abreu comemoraram o início da obra. “Essa é uma das primeiras entradas da cidade, e durante muitos anos serviu apenas a uma parte do Riacho Fundo II; mas, com o tempo, ela passou a ser caminho para quem vai ao Gama, e a cidade foi crescendo e necessitando dessa duplicação”, apontou Marilda. “Essa obra é um presente, vai ajudar muito a nossa cidade”.

“O fluxo de trânsito ficou muito intenso com o passar dos anos. Essa saída virou um gargalo e, muitas vezes, a gente leva 30, 40 minutos para cruzar um pequeno trecho. A duplicação vai ser um grande benefício, principalmente nos horários de pico”, complementou Edilson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais investimentos

A atual gestão tem investido mais de R$ 110 milhões em obras na cidade. Já entregou uma UPA e uma UBS e, na educação, abriu as portas de um amplo Centro Interescolar de Línguas (CIL). A Feira Permanente também foi reformada e liberada aos comerciantes após passar por problemas na concorrência pública feita em 2018.

Outra grande obra é o viaduto que liga o Riacho Fundo II ao Recanto das Emas. A estrutura será inaugurada este ano e está com 65% executados.

“Antes de o governador Ibaneis Rocha assumir, o Riacho Fundo II era uma cidade-dormitório, porque as pessoas precisavam sair daqui para buscar serviços básicos em outros locais”, avaliou a deputada federal Celina Leão. “Isso mudou. É uma cidade com grandes obras, com lotes licitados, posto de combustível e outras obras.”

As informações são da Agência Brasília