GDF investe em reforma de canais de irrigação em regiões agrícolas

As obras de canais de irrigação beneficiarão produtores de Sobradinho II, de Planaltina e Paranoá

Por meio de um investimento de R$ 1,81 milhão, a Secretaria da Agricultura (Seagri) recebeu novos tubos de polietileno de alta densidade (Pead) para a execução de 14,2 km de obras que contemplarão quatro canais de irrigação no Distrito Federal.

O trabalho beneficiará produtores de Sobradinho II, do Núcleo Rural Tabatinga e do assentamento Sítio Novo – ambos em Planaltina – e do Núcleo Rural Capão Seco, no Paranoá.

“Vamos possibilitar a essas propriedades, só com a colocação dos tubos de polietileno ou de PVC, um aumento de 50% no fornecimento de água”, afirma o subsecretário de Desenvolvimento Rural da Seagri, Odilon Vieira. A região de Planaltina abriga também outros importantes canais de irrigação, como Capão Seco, Santos Dumont, Tabatinga, Barro Preto e Rio Preto, contemplados recentemente com obras de reforma.

Os equipamentos são essenciais para garantir que a água chegue ao produtor com redução significativa das perdas pelo caminho. Os antigos canais foram escavados há mais de 30 anos no próprio leito da terra e a céu aberto. A exposição à natureza, junto à deterioração promovida pelo tempo, causava a esses “regos d’água” uma perda de mais de 50% por vazamentos, infiltrações e evaporação.

A aquisição dessas peças é um processo que leva alguns meses para ser concluído. “O primeiro passo é buscar recursos, seja com emenda parlamentar, seja a partir de convênios da União”, explica o subsecretário de Administração Geral da Seagri, Edson Rohden. “Depois, abrimos um processo por pregão eletrônico, e apenas quando esse processo é finalizado é que podemos adquirir os tubos. Depois de recebê-los, fazemos a destinação para cada projeto”.

Reforma no Márcia Cordeiro

Além das obras previstas, outras estão em andamento. A reforma do canal de abastecimento de água no Assentamento Márcia Cordeiro, em Planaltina, já começou. Com investimento de R$ 450 mil, o canal terá mais de 5 km. Esse trabalho é esperado há cerca de oito anos pela comunidade, e beneficiará ao menos 28 propriedades rurais.

Segundo o assessor técnico da Emater Edvan Ribeiro, a obra tem potencial para, em um projeto futuro, atender todas as 70 famílias do local. “O córrego Monjolo é a única fonte de água para essa comunidade”, pontua. “Hoje, quem consegue pegar direto do rio, tem água. Quem não consegue, fica desabastecido. Com essa obra, eles vão conseguir tocar suas atividades produtivas, desenvolver lavouras e criar animais. A gente espera que a obra seja um marco no desenvolvimento do assentamento”.