O Setor Tradicional Norte, em Planaltina, ficará sem água nesta quinta-feira (06), das 8h às 22h.

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o fornecimento da região será suspenso por causa do serviço de interligação da rede de distribuição com a instalação de novas tubulações.

Porém, ainda de acordo com a companhia, os usuários não devem ser completamente afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Para isso, as residências devem utilizar suas reservas, que contém o mínimo correspondente ao consumo médio diário.