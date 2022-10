Biomédica faz micropigmentação gratuita em pacientes em tratamento contra o câncer

Para participar do projeto, um dos requisitos é ter feito o tratamento pelo SUS, além da necessidade de autorização médica

Outubro, mês da conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, chegou, e para apoiar a campanha, a biomédica e esteticista Lara Dias idealizou o projeto ‘Um Novo Olhar’, que consiste em realizar procedimentos de micropigmentação de graça em pacientes que perderam os fios das sobrancelhas durante o tratamento contra câncer, em Brasília. Segundo ela, o procedimento aumentará a autoestima das mulheres e as ajudará a enfrentar melhor os desafios da quimioterapia.

Com seu espaço localizado em Águas Claras, Lara Dias afirmou que a decisão veio da vontade de ajudar mulheres que não possuem condições financeiras para realizar o procedimento, mas que por conta do tratamento contra o câncer, são extremamente prejudicadas com a perda dos fios.

“Estamos falando das sobrancelhas, responsáveis por moldar nosso rosto, dar expressão ao olhar. Meu objetivo é devolver alegria e dar força pra cada uma delas seguir em frente. Já atendi diversas clientes em tratamento, chegam aqui carequinhas, tristes, mas saem irradiantes de alegria. É extremamente gratificante poder colocar esse projeto em prática”, disse a biomédica.

Segundo Lara Dias, serão ofertados cinco procedimentos de micropigmentação de sobrancelhas fio a fio por mês. Para participar do projeto, um dos requisitos é ter feito o tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, além da necessidade de autorização médica.

“Fazemos a técnica mais avançada do mercado, a nanoblading, que deixa as sobrancelhas bem preenchidas com os fios e com aspecto super natural. Tomamos todos os cuidados possíveis para que a experiência e o resultado sejam os melhores possíveis”, explicou.

Como se candidatar

Enviar por email (espacola[email protected]) ou WhatsApp os seguintes dados: nome completo; data de nascimento; telefones para contato; há quanto tempo terminou o tratamento do câncer; Anexar fotos de antes e depois do tratamento do câncer, que mostre o quanto afetou esteticamente suas sobrancelhas. Pedir um laudo médico, com a liberação para realizar o procedimento (pode ser enviado até uma semana antes da data marcada para realizar o procedimento). Encaminhar documentos comprobatórios de que o tratamento foi feito pelo SUS.

Contatos e informações

Espaço Lara Dias

Local: Vitrinni Shopping – Loja 172 – Águas Claras – DF

WhatsApp: 061 99356-9480

Instagram: @espacolaradias

www.laradias.com.br

Câncer de mama

O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, e é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, buscando diminuir a mortalidade.

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2,4 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020, o que representacerca de 24,5

% de todos os tipos de tumores diagnosticados nas mulheres. As taxas de incidência variam entre os países, mas os desenvolvidos apresentam as maiores taxas.

Para o Brasil, a estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. É o câncer de maior mortalidade no país, e as regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores taxas de incidência.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas.