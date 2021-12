GDF inaugura ponto fixo de vacinação na Rodoviária para atrair não-vacinados

Local ficará aberto no térreo da Rodoviária das 9h até às 16h30 dos dias de semana

Por Gabriel de Sousa

O Governo do Distrito Federal (GDF), inaugurou nesta terça-feira (7), um ponto fixo de vacinação localizado na Rodoviária do Plano Piloto, ao lado da Administração do local.

O espaço ficará aberto das 9 horas até às 16h30 ao lado da Administração da Rodoviária, e oferecerá doses das vacinas oferecidas para todos os públicos.

De acordo com o secretário da Saúde, General Pafiadache, a Rodoviária do Plano Piloto é um local estratégico durante a campanha de vacinação contra o coronavírus. “Notamos que, das últimas vezes que estivemos aqui na rodoviária, o sucesso foi total, houve muita procura. Então, decidimos montar um ponto fixo de vacinação aqui, o que demonstra o esforço da Secretaria de Saúde em aproximar a vacinação de todo mundo”, afirma.

Já o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, explica que as vacinas podem ser aplicadas em locais públicos, não necessariamente em postos públicos de saúde. “A população tem que desmistificar essa coisa que a vacina é algo complexo, que ocorre somente em ambiente hospitalar. A vacina é uma coisa comum, popular e de acesso para todos”, diz Valero.

Ainda não haverá aplicação de doses da Pfizer

No atual momento, podem ser aplicados no novo ponto de vacinação da Rodoviária do Plano Piloto, apenas doses da AstraZeneca, da CoronaVac e da Janssen — onde novas unidades devem chegar em breve no Distrito Federal.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), o ponto não irá oferecer doses da Pfizer-BionTech, devido a inexistência temporária de locais de manipulação dos imunizantes da marca. “O ponto de vacinação da Rodoviária do Plano Piloto passa por adequações para comportar os imunizantes da Pfizer, que demandam maiores cuidados na manipulação. Por isso, o local ainda não disponibiliza essa vacina”, disse a pasta em nota.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) informou também que a previsão é que o local disponibilize lotes da Pfizer-BionTech a partir da semana que vem.

Populares gostam do novo ponto, mas desejam um horário mais amplo

A medida foi uma boa decisão para Jonata Gomes, um garçom de 35 anos que trabalha diariamente em uma loja no shopping Conjunto Nacional. Ele recebeu a primeira dose da vacina no Dia D da Vacinação, realizada no dia 20 de novembro, e que teve um ponto específico ao lado da administração da Rodoviária.

Para ele, que aproveitou o horário de almoço para poder se imunizar, o ponto na Rodoviária possibilita que muitos populares que passam pelo local tenham a oportunidade de se vacinar.

Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), cerca de 800 mil pessoas passam pela Rodoviária do Plano Piloto diariamente. Já a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) informa que mais de 200 mil brasilienses ainda não receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O número é uma meta do governo distrital, que pretende vacinar todos os habitantes com os imunizantes da doença.

A operadora de telemarketing Micaela Mendes também diz ter gostado do novo ponto da Rodoviária do Plano Piloto, mas observa que muitos dos populares que passam diariamente pelo local não estão por lá no horário de funcionamento do posto: “Muitos estão no trabalho, aí complica para ir se vacinar”.

De acordo com a operadora, grande parte dos 800 mil brasilienses que circulam diariamente pela Rodoviária do Plano passam por lá antes das nove da manhã e depois das 16:30, o que torna o trabalho da imunização distrital dificultada. “Não adianta fazer só um posto, tem que chegar até a população que não se vacinou. Ela está no trabalho nessa hora, e chega para ir pra lá e sai de lá fora desses horários”, diz Micaela.