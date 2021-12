UnB adia período de matrículas para até esta quarta (8)

Sistema eletrônico da Universidade de Brasília (UnB) apresentou problemas ao longo da semana de matrículas

A Universidade de Brasília (UnB) decidiu prorrogar o prazo de matrículas para o próximo semestre acadêmico da instituição. O prazo, com início no dia 1° de dezembro, teria o fim nesta terça-feira (7), foi adiado para até amanhã (8).

Ao longo da semana de matrículas, vários estudantes da Universidade de Brasília alegaram ter dificuldades para realizar o procedimento de matrícula. Segundo a UnB, essas inconsistências motivaram o adiamento dos pedidos de cadastros em turmas da instituição.

As matrículas devem ser feitas no site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Universidade de Brasília (UnB), a partir do link: sig.unb.br.

Os universitários podem escolher entre aulas presenciais, híbridas ou remotas, que estarão disponíveis para a seleção em forma virtual. Será a primeira vez em dois anos que os estudantes da instituição terão aulas realizadas nos quatro campi da UnB.

Segundo a Universidade de Brasília, aproximadamente 80% do público acadêmico já conseguiu realizar as inscrições para o próximo semestre acadêmico, que se inicia no próximo dia 17 de janeiro e terá aulas até o dia 5 de maio de 2022.

A divulgação do resultado das matrículas sairá no dia 10 de dezembro às 18 horas no horário de Brasília. Os universitários poderão fazer as rematrículas a partir do dia 15 até o dia 21 de dezembro.