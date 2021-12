PCDF prende traficantes; armas e carros são apreendidos

A operação foi deflagrada nas cidades de Itaberaba, Ruy Barbosa, Campo Formoso, Mundo Novo e Jacobina, na Bahia, e em outros estados

Na manhã desta terça-feira (07), o Departamento de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou a Operação Grande Serra, onde traficantes de drogas que agiam na capital e em outros três estados foram presos.

A operação foi deflagrada nas cidades de Itaberaba, Ruy Barbosa, Campo Formoso, Mundo Novo e Jacobina, na Bahia, e em outros estados.

Nas buscas realizadas nas casas dos suspeitos foi encontrada maconha, carros, armas, munições e dinheiro. Segundo a polícia, eles atuavam na região da Chapada Diamantina.

“Em Brasília, com o apoio da DCPI/PCDF, já localizamos dois alvos, tivemos um resultado muito positivo com essas prisões. Outros mandados ainda estãonsendo cumpridos”, disse o coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba), delegado Geraldo Adolfo Nascimento.

Para a operação, participaram mais de 100 policiais civis e militares. Veja imagens da operação:

