GDF inaugura escola no Itapoã Parque

Esse é o primeiro equipamento público da região, e a primeira de quatro escolas que serão erguidas para atender crianças e jovens

Elisa Costa

[email protected]

A rede pública de educação do Distrito Federal ganhou mais uma unidade, inaugurada pela governadora interina Celina Leão (PP) na manhã de ontem. “Inaugurar escola é sempre bom. Tive a oportunidade de vir aqui com o governador Ibaneis para inspecionar essa obra. Ele não está aqui, mas a equipe dele está aqui. Quero dedicar essa obra à ele”, discursou a chefe do Executivo durante a cerimônia que entregou a Escola Classe 502, do Itapoã Parque, à população. “Vivemos um momento difícil de mercado por conta do preço dos insumos das obras públicas e nós estamos adaptando isso. Cobro diariamente para entregar as obras nos prazo, para que a população possa viver o que tem expectativa”, concluiu.

Também presente, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, apelou para que os alunos cuidem do novo espaço: “A escola está linda e é um patrimônio público que precisa ser cuidado. Espero que todos os professores sejam felizes aqui”. Ao tomar a fala, a diretora da Escola Classe 502, Paula Augusto, disse que ganhou um presente. “Ontem comecei as aulas aqui e temos todos os professores contratados. Estou disposta a trabalhar e tudo que vier será de coração.”, pontuou. Além disso, reiterou que se a demanda aumentar, ela está autorizada a solicitar a abertura de novas salas de aula. “A comunidade do Itapoã Parque está muito feliz, porque vai ter atendimento e uma escola maravilhosa”, finalizou.

No dispositivo de honra, o administrador do Itapoã, Raimundo Rosinaldo, se declarou emocionado com a inauguração e agradeceu ao GDF. “O governo brilha quando traz para a nossa região, esquecida por muitos anos, inúmeras obras. Temos o viadutos feito entre o Paranoá e Itapoã, depois a comunidade dos condomínios recebeu 5 quilômetros da duplicação da DF-250”, disse Raimundo. Segundo o administrador, a próxima Escola Classe será construída na quadra 203, com previsão de inauguração em abril. Aos presentes, Rosinaldo destacou que o GDF licitou a pavimentação de seis quadras da cidade do Itapoã e agradeceu pela construção da rodoviária, que funciona “a todo vapor” e proporcionou melhorias na mobilidade urbana.

Na ocasião, o deputado federal Julio Cesar Ribeiro parabenizou a gestão pela entrega e destacou o trabalho da Secretaria de Educação: “É importante quando o governo se move e faz parcerias. Essa era uma reivindicação de muito tempo da comunidade e a gente sabe que um dos pilares importantes na sociedade para formar cidadãos do bem é a educação. Precisamos valorizar”. A deputada distrital Jane Klebia destacou sua alegria em contemplar uma escola pública de qualidade na região e lembrou de outras demandas: “Precisamos de outras coisas: iluminação, paradas e linhas de ônibus. Essa entrega traz dignidade às pessoas, mas precisa ser algo mais completo”.

A construção da Escola Parque 502 contou com um investimento de cerca de R$9,5 milhões, com recursos oriundos do programa Minha Casa, Minha Vida e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), a empresa JC Gontijo Engenharia foi a responsável pela execução das obras, que agora possibilitam aos alunos acessarem salas de laboratório, refeitório, auditório e diversos espaços interativos. O Itapõa deve receber mais três novas unidades ao longo dos próximos anos. “Vamos marcar uma reunião no Buriti para ver o que pode melhorar já de imediato diante das demandas para a região”, contou a governadora em exercício.

A escola é a primeira da região e poderá atender 1.360 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com vagas também para a Educação Infantil. A instalação tem mais de 5,6 mil metros quadrados de área construída, com 17 salas de aula, ginásio poliesportivo, parquinho com piso emborrachado, teatro de arena e equipamentos de acessibilidade. De acordo com a Secretaria de Educação, o objetivo da pasta é construir cada vez mais escolas perto de onde estão os estudantes, para que recebam o ensino próximo de suas residências. “O correto é: quando fizer área de moradia, tem que ter espaço para equipamento público”, esclareceu Hélvia.

A demanda por educação aumenta à medida que a região administrativa cresce. Com a entrega de mais de 12 mil moradias no Itapoã Parque, as famílias precisarão de escolas para matricular os filhos, para que não precisem se deslocar até outro bairro. “Queremos ver tudo habitado, vamos achar uma solução para que as pessoas venham para cá habitar e fazer desse lugar o que foi proposto”, disse Celina Leão. “Esse equipamento vem pensado. Nós tivemos um aumento de 8 mil alunos e estamos tentando acompanhar toda a demanda”, comentou. Participaram da solenidade parlamentares, lideranças comunitárias, presidentes de empresas, coordenadores de ensino, professores e alunos.