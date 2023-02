Itapoã Parque ganha sua primeira escola, com capacidade para 1,3 mil alunos

Escola Classe 502 já recebe alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com vagas também para a educação infantil

Bairro planejado para abrigar 50 mil moradores, o Itapoã Parque ganhou a sua primeira escola nesta terça-feira (28). A entrega simbólica da Escola Classe 502, que já abriu as portas para receber até 1,3 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e também para estudantes da educação infantil, foi feita pela governadora em exercício Celina Leão.

A escola tem 5.654 m² de área construída e conta com 17 salas de aula, acessibilidade, ginásio poliesportivo, parquinho com piso emborrachado, teatro de arena, área de convivência e outros espaços. O investimento na unidade é de R$ 9,4 milhões.

A governadora em exercício Celina Leão destacou o empenho para que o Itapoã Parque ganhasse infraestrutura, além das moradias, e disse que a obra é dedicada ao governador Ibaneis Rocha. “Inaugurar escola é sempre muito bom. Sei o quanto o governador se dedicou para que ela saísse do papel. Nosso governo é um só e essa é mais uma das milhares de obras deste governo”, disse.

A entrega da Escola Classe 502 rompe, inclusive, um ciclo desde 2011 sem a construção de uma unidade no Itapoã. E não vai parar por aí. Ao todo, a cidade vai ganhar cinco escolas – contando com a inaugurada –, sendo quatro delas no Itapoã Parque e outra no Itapoã.

“Não pode uma região desse tamanho, com uma população dessa, ficar sem receber uma escola por tanto tempo. Mas, com planejamento, rompemos esse ciclo”, afirma a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

Na área habitacional, o GDF entregou mais de 2 mil unidades habitacionais no Itapoã Parque e vai entregar mais 2,5 mil moradias. Portanto, a chegada da escola anima os profissionais de ensino.

“A comunidade do Itapoã Parque está muito feliz por ser atendida em uma escola linda, com acessibilidade. É muito importante quando o governo entrega uma região de moradias com infraestrutura, então essa escola vem em um momento essencial”, acrescenta a diretora da escola, Paula Augusto.

Com informações da Agência Brasília