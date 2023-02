Metrô-DF volta a funcionar

A circulação de trens foi interrompida e as estações fechadas após o roubo dos cabos de energia do metrô e o rompimento dos cabos de fibra ótica

Após ficar toda a manhã fechado, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou, no início da tarde desta terça-feira (28), que o sistema foi reestabelecido e já voltou a atuar normalmente.

A circulação de trens foi interrompida e as estações fechadas após o roubo dos cabos de energia do metrô e o rompimento dos cabos de fibra ótica.

As faixas exclusivas para ônibus poderão ser utilizadas por veículos leves nas rodovias distritais e nas vias urbanas até as 23h59 de hoje, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF). A liberação das faixas exclusivas contemplam os corredores da Estrada Parque Taguatinga (EPTG / DF-085), da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB / DF-075), do Setor Policial, do Eixo Monumental e das W3 Sul e Norte.

Tão logo foi identificado o problema de sinalização, as equipes de manutenção e tecnologia foram acionadas para fazer a varredura do sistema e identificar as causas do problema que atingiu 135 mil pessoas – média de passageiros que circula no Metrô-DF em dias úteis.

Foi elaborada uma estratégia para restabelecimento do sistema e reparo das fibras rompidas para que os trens voltassem a circular o mais brevemente possível. Diversas equipes foram mobilizadas – dos setores de manutenção, tecnologia, energia e segurança.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) foi informada e, de imediato, determinou o reforço de linhas de ônibus. A Polícia Civil também foi acionada e já adotou providências, incluindo a perícia do local.

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, informa que, em relação a ocorrências de vandalismo, principalmente furtos e rompimento de cabos, a companhia tem tomado uma série de providências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nos últimos meses, intensificamos as rondas na parte interna e externa do sistema a pé e por meio de viaturas. Houve reforço do quadro de vigilância patrimonial, ações de roça e capina e melhorias na iluminação na via para melhorar a visualização durante as rondas preventivas e também a instalação de concertinas para inibir a entrada de pessoas estranhas ao sistema”, enumera.

Estão sendo instalados 60 mil metros de concertinas ao longo de todo o trecho e 16 mil metros de grades metálicas. Ambas as operações já estão praticamente concluídas.

Além disso, o Metrô-DF tem atuado em parceria com os órgãos de segurança pública para inibir furtos e roubos no sistema.

A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) alerta que o vandalismo afeta a prestação do serviço de transporte, atingindo os mais de 6 milhões de passageiros que utilizam os sistemas metroferroviários diariamente, com as paralisações da circulação de trens, redução de velocidade operacional e interrupção do serviço para a restauração do material deteriorado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2021, os sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos de todo o país registraram 3.864 ocorrências, que geraram R$ 14,5 milhões de impacto financeiro estimado, fora o desgaste operacional e para a população.

Os casos de vandalismo e furto de cabos e fios têm se mostrado um problema crescente nos sistemas metroferroviários nos últimos anos. Em 2021, entretanto, o número desses episódios aumentou muito, superando em quase três vezes (ou 300%) aqueles ocorridos em 2020.

As informações são da Agência Brasília