GDF inaugura em Taguatinga a Escola da Família

Iniciativa da FAPDF em parceria com a Iecap, nova estrutura predial foi construída no âmbito do projeto Aprender Comunidade

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF) e da Secretaria de Educação (SEE), entrega nesta sexta-feira (16), às 9h30, a nova instalação predial para a realização das atividades da Escola da Família, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 05 de Taguatinga Sul. O espaço oferece oficinas e cursos gratuitos para capacitação dos alunos da rede pública de ensino , beneficiando os estudantes no contraturno das aulas.

Trata-se do projeto-piloto Aprender Comunidade, executado em parceria com a Iecap Agência de Transformação Social – organização da sociedade civil que visa à promoção da inclusão social e à defesa de direitos sociais de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. O intuito da iniciativa é fortalecer e ampliar a rede de atuação da escola, oferecendo capacitação profissional, esportiva e cultural no local.

“Essas oportunidades permitirão que os alunos descubram seus potenciais, desenvolvam habilidades valiosas e se preparem para o mercado de trabalho”, explica a coordenadora científica da FAPDF, Ana Paula Aragão. “Esse espaço representa uma conquista significativa para a educação e o desenvolvimento social na região.”.

Com infraestrutura moderna e versátil, o espaço conta com um amplo ambiente multiuso, sala de atendimento, cozinha equipada, banheiro e depósito. Além disso, dispõe de materiais adequados para práticas esportivas, como tatames e protetores.

Primeira turmas



Com início na próxima segunda-feira (19), as primeiras turmas terão atividades de muay thai, teatro, culinária, desenvolvimento socioemocional e fotografia. A ação visa promover potenciais e diferenciais almejados para o mercado de trabalho, como disciplina, autoconhecimento e autoconfiança, além de criar um ambiente propício para a descoberta de vocações profissionais e empreendedoras.

Podem participar dos cursos e oficinas alunos matriculados na unidade de ensino, por meio da coordenação do Aprender Comunidade na escola.

Aprender Comunidade

O Aprender Comunidade é um projeto-piloto de cocriação de escolas inovadoras, publicado pela FAPDF por meio do Edital n° 04/2019 com o objetivo de construir um caminho para a educação do futuro, moldado pela colaboração entre instituições, comunidade e estudantes.

O CEF 05 de Taguatinga é o berço do projeto, que busca envolver todos os entes da comunidade escolar (pais, estudantes, professores) na construção da escola inovadora, capaz de promover a aquisição de habilidades que facilitem aos estudantes o desenvolvimento máximo de seu potencial. Baseada em premissas internacionais, a iniciativa busca superar o atraso e a evasão escolar, colocando à disposição da educação pública do DF caminhos para elaboração coletiva de estratégias educacionais, com maior participação e engajamento das famílias e da comunidade local.

Com informações da Agência Brasília