GDF fornecerá gratuitamente uniformes para 475 mil alunos da rede pública

Pela primeira vez, o governo vai fornecer um kit com sete peças para todos os estudantes da rede de ensino

O ano letivo da rede pública de ensino do Distrito Federal começou com uma grande novidade. Pela primeira vez, os 475 mil alunos vão receber um kit completo de uniforme – serão mais de 3 milhões de peças padronizadas para todo o sistema educacional. Nesta segunda-feira (13), a governadora em exercício Celina Leão esteve na Escola Classe 2 da Estrutural para fazer a entrega simbólica de 250 conjuntos.

“Antigamente, apenas alguns alunos tinham acesso ao uniforme. Outros precisavam adquirir. Mas como o governo avalia, de verdade, se a família tem ou não condições financeiras para comprar?”, questiona Celina. “Por isso, no ano passado, o governo sentiu a necessidade de entregar uniforme para todos, não apenas para aqueles que mais precisam. É um gesto que unifica nossas escolas, que dá a mesma oportunidade para todos.”

Até março, os estudantes vão receber o enxoval de verão, formado por duas camisetas de manga curta, uma regata e duas bermudas. O kit de inverno, com uma calça e um casaco, será distribuído até abril. Os modelos das sete peças são iguais para todos, mudando apenas o nome da instituição de ensino. Enquanto não recebem os novos uniformes, os alunos podem usar a versão anterior.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, conta que a entrega dos uniformes precisou ser antecipada, já que estava prevista por contrato para ser feita no próximo mês. “A governadora em exercício pediu para que eu viajasse até Santa Catarina e fizesse um apelo ao fornecedor”, comenta. “Deu certo. E agora teremos todos os alunos, da educação infantil até o programa de Educação de Jovens e Adultos, uniformizados”.

O design vencedor manteve as camisetas do novo uniforme em um tom de azul claro, já usado por algumas instituições. A bandeira do Distrito Federal foi retirada, deixando o visual mais limpo. Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Novo design

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde e Apoio às Políticas Educacionais Complementares (Suape), Celhia Ribeiro, o processo de troca dos uniformes foi cuidadoso. “As regionais de ensino participaram da escolha do modelo e, a partir daí, fizemos um amplo estudo para escolher o tecido mais adequado ao nosso clima, o material mais fácil de ser lavado, o melhor custo-benefício… Eram muitos detalhes”, garante.

O design vencedor manteve as camisetas do novo uniforme em um tom de azul claro, já usado por algumas instituições. A mudança veio no layout. A bandeira do Distrito Federal foi retirada, deixando o visual mais limpo. Além disso, tanto as camisetas quanto as regatas levam, na frente, o nome da escola e a região administrativa em que está localizada. Shorts, calças e casacos saíram da cor azul marinho para a Pantone 19-4052 Classic Blue.

“O uniforme traz uma sensação de pertencimento grande para os alunos, é a identidade da escola. Além do mais, é uma garantia a mais de segurança fora do colégio”, observa a coordenadora regional de ensino do Guará, Fernanda Mateus. “Esse momento é único. Uma luta de anos que foi abraçada, no ano passado, pelo Governo do Distrito Federal.”

A animação diante dos novos trajes escolares é compartilhada pelos alunos. Aos 10 anos, o estudante do 5º ano Jonathan Vinícius Marques já tem planos para seu kit. “A gente pode combinar as peças de várias formas, dá até para fazer vídeos para as redes sociais com visuais diferentes”, conta. “É um uniforme muito bonito”.

Com informações da Agência Brasília