Vídeo: motorista bêbado tenta atropelar policiais e foge

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde do último domingo (12), um motorista embriagado e que realizava manobras perigosas na BR-060, no Recanto das Emas.

Por volta das 17h, os agentes receberam a informação de que o motorista estaria andando em zigue-zague pela rodovia. Imediatamente, os policiais se posicionaram em frente da Unidade Operacional e esperaram que ele passasse.

Veja o vídeo:

Ao notar que seria parado, o homem tentou atropelar a dupla de agentes e tentou fugir em direção ao Gama.

O carro foi perseguido por quatro viaturas, da PRF e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Na DF-290 houve um bloqueio, onde ele foi abordado e parado.

Ao ser abordado o condutor do veículo, visivelmente embriagado, informou que havia bebido porém se recusou a realizar o teste do etilômetro. O homem e o veículo encaminhados para a 20ª delegacia de Polícia Civil do Gama.