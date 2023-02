Ano letivo se inicia com animação entre os alunos da rede pública

No Caic Santa Paulina, no Paranoá, mais de 1.500 crianças de 4 a 12 anos retornam nesta semana. Foco é na aprendizagem

Empolgação e animação marcaram a volta das crianças e adolescentes após 50 dias de férias escolares nesta segunda-feira (13). Mais de 475 mil alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal retornaram para o primeiro dia de aulas em 690 escolas da capital.

No Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Santa Paulina, no Paranoá, cerca de 1.500 alunos entre o Ensino Infantil e o Fundamental I (até o 5º ano), para alunos de 4 a 12 anos, estão matriculados. “Quando abrimos os portões, os alunos foram chegando aos montes. Muitos já sabiam quais eram as turmas e foram para as salas super empolgados. Querem muito estudar”, afirmou a diretora da unidade, Oneide Ribeiro.

O foco para este ano letivo, segundo a diretora, é na aprendizagem efetiva dos alunos, uma vez que os impactos da pandemia da covid-19 ainda ressoam nos resultados dentro das salas de aula, conforme explicou. Alguns dos alunos, ainda que tenham passado todo o ano letivo de 2022 na escola, a adaptação foi trabalhosa, conforme contou Oneide.

“Esse ano estamos novamente com o foco nas aprendizagens perdidas [entre 2020 e 2021]. Fizemos as aulas on-line, mas nem todos os alunos tiveram condições de assistir, e mesmo com as atividades impressas que pegavam aqui na escola, não é a mesma coisa que a sala de aula com o professor”, destacou a diretora. “No ano passado tivemos algumas dificuldades, mas acredito que nesse ano já estão mais adaptados, cada criança tem seu tempo. A aprendizagem é nossa prioridade.”

Um dos alunos da escola é David, de 7 anos, filho de Antônio José Barbosa, 57, e Edivair Carvalho, 53. Estudante do período vespertino, o menino pela manhã já perguntou se haveria mesmo aula nesta segunda-feira (13), porque já queria ir para a escola encontrar os amigos. “Ele tem muita energia e estava animado para voltar, falando desde a semana passada”, contou Antônio.

David é um dos mais agitados da sala, de acordo com o pai, tendo uma atenção mais dispersa. Por isso, para investir na aprendizagem do pequeno, os responsáveis fazem questão de ir até a escola para conversar com os professores. Desta vez não foi diferente.

Os dois foram ao Caic na manhã desta segunda-feira (13) para verem qual seria a sala e a professora do rapaz, que irá para o 2º ano do Ensino Fundamental. “A professora já sabe que ele precisa de ajuda, então ele vai ficar sentado mais perto dela, na frente, para aprender melhor – e nós gostamos disso”, afirmou José. Segundo ele, apesar do filho não ter tido bom desempenho durante a pandemia, as aulas presenciais em 2022 ajudaram o menino a melhorar nos estudos e conseguir melhores notas.

Neste ano, o Caic recebeu cerca de 400 novos alunos, e direcionou em torno de 300 para outras unidades. “Recebemos alunos do Paranoá e do Itapoã, então nossa demanda é grande. […] Estamos com o Projeto Transição, em que os diretores [de outras instituições] vêm para cá para que os alunos, quando saírem e chegarem nas novas escolas, não se sintam tão desorientados. Nós mandamos vídeos também para os novos alunos que recebemos, para que entendam como funciona a escola”, explicou a diretora da unidade.

Outra aluna que estava feliz em retornar foi Sofia Rebeca, 7 anos, que agora irá estudar também no 2º ano do Ensino Fundamental I. Segundo a mãe, Camila Faria da Silva, 34, a menina estava com saudade de todo o ambiente escolar, desde o local em si e até mesmo dos estudos. “Ela gosta de estudar e de vir aprender na escola”, destacou a mãe, orgulhosa.

“Ela está muito animada desde as férias. Aproveitou bastante, viajou, mas estava com saudades”, reforçou Camila. Por gostar de estudar, segundo a mãe, o desempenho da filha no ano passado após o período de ensino remoto foi ótimo, com elogios da professora. “A pandemia foi um período muito difícil para mim, tive crise de pânico, mas depois consegui superar. E ela não teve nem queda de rendimento, sempre foi estudiosa”, continuou.

Ano letivo

Neste ano, o calendário escolar se estende até o dia 21 de dezembro, com a avaliação final no dia 22. As férias semestrais estão marcadas para acontecer entre os dias 12 e 27 de julho. Ao todo, são 200 dias letivos obrigatórios pela Secretaria de Educação.