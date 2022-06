GDF escolhe nomes que ficarão à frente do Centrad

Segundo o GDF, o objetivo era comprar o imóvel, incorporá-lo ao patrimônio do DF e, a partir disso, dar vida e funcionalidade ao Centrad

Há mais de um mês, no dia 4 de maio, Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, havia anulado o edital para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo (Centrad). “Foi o primeiro passo”, afirmou na época. Agora, escolheu nomes para exercer Cargos de Natureza Especial.

Segundo o governador, o objetivo era comprar o imóvel, incorporá-lo ao patrimônio do DF e, a partir disso, dar vida e funcionalidade ao Centrad, isso para não tornar o local um ‘elefante branco’. Então, para isso, Lécio Carvalho de Miranda e Alírio Afonso Corrêa foram nomeados para exercer o cargo de administrador e de assessor especial, respectivamente.

Centrad

Construído em Taguatinga (DF), o Centrad foi projetado para ser a nova sede do governo local. As obras foram realizadas a partir de uma parceria público-privada. O consórcio entre as empreiteiras Via Engenharia e Odebrecht viabilizaram a construção do prédio, com área de 182 mil metros quadrados.

No entanto, o imóvel nunca foi ocupado desde a conclusão das obras. As empreiteiras alegam que têm R$ 1,5 bilhão a receber do GDF. Por outro lado, o governo local assume que deverá pagar apenas o valor gasto na construção do imóvel.