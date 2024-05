GDF envia apoio à população do Rio Grande do Sul

O Governo do Distrito Federal (GDF) enviou, nesta sexta-feira (03), uma missão humanitária em apoio à população do Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas. Grupos do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec) foram enviados para colaborar com as missões de prevenção, busca, salvamento e resgate de vítimas em decorrência das catástrofes climáticas enfrentadas recentemente.

Além dos 14 bombeiros e dos dois agentes da Sudec, serão deslocados cães de busca, viaturas, embarcações e outros aparatos para operação completa de buscas terrestres e aquáticas, disponíveis até o dia 16.

Entre os materiais empregados pelo Corpo de Bombeiros constam uma viatura tipo auto serviços gerais (ASG), uma viatura tipo auto rápido florestal (ARF), uma viatura tipo auto busca e resgate com cães (ABRC), uma viatura tipo auto caminhão (AC), duas embarcações tipo escaler e dois motores de popa, além de equipamentos de busca terrestre e aquática. A Defesa Civil está contribuindo também com duas aeronaves remotamente pilotadas.

O CBMDF contribuirá diretamente com os órgãos envolvidos e colocará à disposição militares e conhecimentos já empregados anteriormente em ocorrências nacionais ao longo das últimas décadas, em conjunto com os agentes da Defesa Civil do Distrito Federal.

Enquanto os militares se preparavam no Grupamento de Busca e Salvamento do CBMDF, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, desejou boa sorte aos militares, destacando a competência da equipe selecionada. “Sensibilizado com a situação, o governador Ibaneis Rocha determinou que enviássemos nossos melhores especialistas em busca e salvamento. O Corpo de Bombeiros do DF e a Defesa Civil do DF são referências nacionais. Temos orgulho da atuação de vocês e queremos desejar muita boa sorte para que possamos ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por um momento tão difícil”, afirmou.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Sandro Gomes, foram selecionados militares experientes, que já atuaram em operações no Haiti e em Brumadinho (MG). A autoridade destacou ainda que a equipe contará com um “caminhão com gerador de energia elétrica, completamente equipado, para que os militares possam estar prontos e independentes para desempenhar as missões”.

A operação visa ao deslocamento terrestre de militares e materiais de salvamento terrestre e aquático ao estado do Rio Grande do Sul para missão de apoio a execução de trabalhos de prevenção, busca, salvamento e resgate de vítimas em consequência das fortes chuvas que se concentram por todo o estado.

As informações são da Agência Brasília