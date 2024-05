Trio é preso por tráfico de drogas em Ceilândia

Na tarde da última quinta-feira (2), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), desencadeou a operação Mousetrap, resultando na prisão de três homens com idades de 44, 30 e 23 anos por crime de tráfico de drogas.

A ação policial foi realizada durante um monitoramento na praça adjacente à Escola Classe 26, localizada na EQNN 1/3, conhecida como um ponto de tráfico e consumo de entorpecentes.

Por meio de técnicas de inteligência, incluindo monitoramento eletrônico, os agentes da 15ª DP conseguiram flagrar os suspeitos vendendo porções de crack na região. Após observarem uma transação envolvendo uma usuária de 44 anos, os policiais deflagraram a operação e prenderam os indivíduos em flagrante. Para evitar a detecção policial, os traficantes enterravam as drogas no gramado da praça e as recuperavam apenas em pequenas quantidades durante as vendas.

A operação contou com o apoio da Seção de Operações com Cães da Divisão de Operações Especiais da PCDF, cujos animais encontraram as drogas e balanças de precisão escondidas no local. Durante a abordagem, um dos suspeitos estava portando um facão, e outras quatro armas brancas foram apreendidas durante as buscas na praça.

O homem que portava o facão também foi acusado por porte de arma branca. Após o registro das prisões, foram encaminhados à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecerão à disposição da Justiça.

A usuária detida foi autuada por posse de drogas para consumo pessoal e foi liberada mediante compromisso de comparecer em juízo quando convocada.

Dois dos homens detidos, incluindo o que estava com o facão, já possuíam antecedentes criminais por furto e roubo. O indivíduo armado já havia sido condenado por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional.