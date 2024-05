Lago do Parque da Cidade terá apresentação musical no pôr do sol

Neste domingo (05), o lago do Parque da Cidade Sarah Kubitschek terá mais uma apresentação com saxofonista durante o pôr do sol, a partir das 16h. A iniciativa é uma parceria entra a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e a Administração do parque.

Nos moldes do tradicional espetáculo na Praia do Jacaré, em Cabedelo (PB), o músico Luno Sax Delucci, será o responsável pelo show ao entardecer na capital federal. Entre os sucessos já apresentados, haverá também uma homenagem ao piloto de F1 Ayrton Senna, falecido há 30 anos em um acidente durante uma corrida na Itália.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, celebrou esse segundo evento, destacando o sucesso da primeira edição. “Estamos muito satisfeitos com a receptividade do público em relação ao primeiro pôr do sol no Parque da Cidade. Foi uma experiência que proporcionou momentos de lazer e contemplação para os brasilienses. Estamos animados em realizar mais uma edição e esperamos que seja igualmente memorável para todos os presentes.”

Acompanhados de amigos ou familiares, os frequentadores também poderão desfrutar de diversas opções gastronômicas disponíveis no local. Para garantir o conforto durante o evento, é aconselhável que o público leve sua própria cadeira ou toalhas.

O administrador do Parque, Todi Moreno, comemora o resultado positivo do evento. “Eu acredito que o pôr do sol no Parque da Cidade será uma grande referência nos setores do turismo, lazer e cultura, no Distrito Federal”.

As informações são da Agência Brasília