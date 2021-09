GDF entrega UBS no Riacho Fundo

O Objetivo é que estes postos possam atender cerca de 80% da população segundo o ministério da Saúde

Na manhã desta quarta-feira (1º), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde Nº 5 do Riacho Fundo II. “Tive há uns dias atrás aqui nessa obra. É de altíssimo nível […] há muito tempo não se via tantos investimentos na Saúde”, disse o mandatário.

“O obra diz respeito a saúde da comunidade. Unica Básica de Saúde é o básico. São sete equipes aqui para atender a populaçao com o objetivo de evitar que essas pessoas possam ir as filas nos hospitais convencionais”, relembrou Ibaneis Rocha

UBS Nº 5 Do Riacho Fundo

No Distrito Federal estas unidades de saúde são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. O Objetivo é que estes postos possam atender cerca de 80% da população segundo o ministério da Saúde.

No Riacho Fundo, a UBS vai funcionar de segunda a sexta, das 7h às 17h. Na unidade de saúde, a população poderá realizar consultas ambulatoriais, assistências de emergências, prevenir doenças e se vacinar contra a Covid-19.

Nomeação de médicos e enfermeiros

Na terça-feira (31), Ibaneis anunciou que a capital está retomando as contratações de servidores. “Desta vez, são mais 53 médicos e enfermeiros e 62 especialistas em saúde pública. São profissionais que vão contribuir com seu trabalho na linha de frente de nossas clínicas e hospitais, não apenas no combate à covid-19, mas no atendimento e em cirurgias”, escreveu o mandatário no Twitter.

Ibaneis Rocha afirmou ainda que sua gestão já nomeou mais de 6.500 servidores e a previsão é de mais nomeações até o final deste ano.

“Reconheço e agradeço o esforço da Secretaria de Economia pelo trabalho feito para adequar as contas e possibilitar essas contratações. É uma demonstração de competência neste momento tão difícil da vida em nosso país e que vai se refletir na melhoria do atendimento dos cidadãos”, escreveu Ibaneis Rocha em cumprimento ao secretário de Economia, André Clemente.