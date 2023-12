GDF entrega cadeiras de rodas motorizadas a PCDs

As entregas ocorrem em dois horários, às 13h30 e às 15h30. As cadeiras de rodas são destinadas a pessoas com deficiência física que precisam de mobilidade assistida

O Governo do Distrito Federal (GDF), através do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (NAOP) e o Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP), irá entregar, nesta sexta-feira (22), 10 cadeiras de rodas motorizadas personalizadas. As entregas ocorrem em dois horários, às 13h30 e às 15h30. As cadeiras de rodas são destinadas a pessoas com deficiência física que precisam de mobilidade assistida. Elas são adaptadas às necessidades individuais de cada usuário, com características como tamanho, peso, altura do assento e apoios. Leia também Projeto Cata Pata procura interessados em adotar pets

A entrega das cadeiras de rodas nesta sexta-feira faz parte de uma ação importante da SES-DF que entregou outras 100 cadeiras de rodas motorizadas personalizadas, neste mês de dezembro, buscando garantir a autonomia e a independência das pessoas com deficiência. Serviço Data: 22 de dezembro (sexta)

Horário: às 13h30 e às 15h30

Local: Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP) – Endereço: SGAP, Bloco G, Lote 06, SIA, Parque de Apoio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. As informações são da Agência Brasília