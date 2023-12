Operação da PCDF resulta na prisão de dupla suspeita de roubar motoristas de aplicativo

Na busca domiciliar, foram encontrados uma motocicleta e um celular roubados

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRFV II), vinculada à Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais—Corpatri, deflagrou uma operação que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e na prisão preventiva de dois indivíduos acusados de roubo a motorista de aplicativo em Samambaia, ocorrido em setembro deste ano.

Durante a ação policial, um dos envolvidos foi notificado da prisão enquanto se encontrava no sistema prisional do DF, cumprindo pena por outros delitos. O comparsa foi localizado e detido em sua residência. Na busca domiciliar, foram encontrados uma motocicleta e um celular roubados, sendo todo o material apreendido encaminhado à perícia.

De acordo com as investigações, a dupla, em conjunto com um terceiro comparsa, solicitou o serviço de transporte por aplicativo para uma corrida da QR 827 até a QR 625 de Samambaia/DF no momento do crime. Ao chegarem ao destino final, os criminosos, ameaçando a vítima com uma faca, anunciaram o roubo, exigindo a entrega das chaves do veículo, celular e demais pertences pessoais.

Posteriormente, um dos criminosos assumiu a direção do veículo enquanto os demais retiravam os pertences da vítima. Em seguida, eles fugiram com o veículo, abandonando-o posteriormente em Taguatinga.

Guilherme Melo, diretor da DRFV II, destacou que a operação é um desdobramento de ações iniciadas em setembro de 2023, que resultaram na prisão preventiva de sete criminosos, quatro prisões em flagrante, o indiciamento de outras quatro pessoas envolvidas com a criação de perfis falsos, o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, a recuperação de dois veículos e um celular roubados, bem como a apreensão de uma arma de fogo utilizada nos assaltos ocorridos em Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria e Samambaia.