iDrogas: homem é preso em flagrante durante entrega de cocaína na Asa norte

Na madrugada desta quarta-feira (20), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão de um traficante que realizava entregas de drogas por meio de um serviço de delivery. O suspeito, residente em Planaltina, foi detido no momento em que efetuava duas entregas de cocaína, nas quadras 309 e 408 da Asa Norte.

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) já vinha monitorando o indivíduo, e a abordagem ocorreu imediatamente após a conclusão das entregas de entorpecentes. O traficante, de 35 anos, possuía condenação criminal prévia por crime de roubo e estava cumprindo pena em regime aberto.

Em 8 de dezembro último, durante uma operação policial realizada em bares das quadras 400 da Asa Norte, as equipes detiveram uma usuária que havia adquirido cocaína do traficante. Na ocasião, o suspeito não foi localizado, mas as investigações persistiram, levando à sua prisão nesta última ação policial.