GDF divulga resultado de bolsas de estudo para servidores

A comissão de seleção do programa de concessão de bolsas de estudos do Governo do Distrito Federal (GDF) para o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF) publicou, nesta quinta-feira (27), o resultado da concessão de bolsas de estudos a servidores da administração pública, a partir do segundo semestre. A lista pode ser encontrada no Diário Oficial do DF (DODF).

Durante o processo seletivo, que se iniciou em 25 de maio, a comissão, que é coordenada pela Escola de Governo do DF (Egov), recebeu 155 inscrições de servidores do GDF, que resultaram na concessão de 28 bolsas para esse público. Outras 34 vagas foram preenchidas por candidatos alunos egressos da rede pública de ensino.

Os cursos mais procurados nesta edição pelos servidores públicos foram direito, nutrição e fonoaudiologia. Mas também foram ocupadas vagas nos cursos de administração, biomedicina, ciência política, contabilidade, pedagogia, letras português/inglês, dentre outras. Os novos alunos integrarão um grupo de mais de 500 bolsistas do programa.

Agora, os contemplados precisam fazer o procedimento de acesso ao ensino superior – tradicionalmente, é o exame de vestibular – no UDF, e o registro da matrícula, segundo as regras da instituição. Esse trâmite é de inteira responsabilidade dos beneficiados.

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, destaca a importância da iniciativa: “A concessão dessas bolsas faz parte de uma estratégia que impacta diretamente os serviços públicos prestados aos cidadãos, além de transformar a vida dos alunos que fizeram o ensino médio na rede pública de ensino do DF. É sempre uma alegria saber que a cada ano o GDF contribui para a formação e a transformação social”.

As informações são da Agência Brasília