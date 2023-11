Traficante é preso na área rural de Planaltina

O episódio ocorreu durante um ponto de bloqueio na DF 345, km 1, no Gama

Na tarde desta quinta-feira (16), uma operação exitosa realizada pelos Policiais Militares do Grupo Tático Rural (GTR Leste) resultou na prisão de traficantes que atuavam na área rural de Planaltina/DF.

Durante a abordagem de um veículo Gol preto com dois ocupantes, os policiais do GTR Leste detectaram um odor intenso, suspeito de atividade ilícita. A busca minuciosa revelou uma considerável quantidade de drogas no interior do veículo.

Entre os entorpecentes apreendidos estavam tabletes de maconha, porções de skank, cocaína e MDMA, totalizando cerca de 2 kg de substâncias ilícitas. Além disso, foram encontrados quatro aparelhos celulares e a quantia de R$2.837,00 em cédulas de papel.