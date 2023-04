GDF diminui tarifa técnica de empresas de ônibus

Sendo assim, o valor repassada para a Pioneira foi de R$ 9,0482 para R$ 8,7714 e a Marechal foi de R$ 8,4351 para R$ 7,7561

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) publicou, nesta terça-feira (04), duas portarias que reduzem os valores das tarifas técnicas pagas às empresas de ônibus Pioneira (3%) e Marechal (8%). Segundo a pasta, as mudanças não devem alterar o preço das passagens para os passageiros.

A tarifa técnica é o resultado do custo do transporte pela quantidade de passageiros, de modo que eles não paguem integralmente as passagens.

Sendo assim, o valor repassada para a Pioneira foi de R$ 9,0482 para R$ 8,7714 e a Marechal foi de R$ 8,4351 para R$ 7,7561.