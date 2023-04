Ibaneis aposta em empregos no DF

Nesta primeira fase de 2023, serão formados 8.125 alunos em 40 cursos diferentes. Durante o ano passado, o programa qualificou 24 mil alunos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, na manhã desta terça-feira (04), da abertura do Workshop do Programa Qualifica DF. Durante discurso, o mandatário elogiou o projeto e o classificou como positivo para a capital. “Nós temos condições de transformar o Distrito Federal na capital do emprego do país”, disse Ibaneis.

O programa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, oferece qualificação profissional para os brasilienses. “O certificado emitido por esse curso é reconhecido e respeitado pelas grandes empresas do DF. Isso vai ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho”, afirmou o chefe do Executivo local.

Nesta primeira fase de 2023, serão formados 8.125 alunos em 40 cursos diferentes. Durante todo o ano passado, o programa qualificou 24 mil alunos. “Acredito que a vida de vocês vai ser transformada através desses cursos de qualificação”, finalizou Ibaneis.

Os cursos, com duração de 240 horas, atendem as áreas de vendas, indústria, agronegócio, serviços e saúde de maneira gratuita. Os encontros ocorrem no Gama, Guará, Paranoá, Planaltina, Taguatinga, São Sebastião e Asa Sul.