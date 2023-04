GDF qualifica 50 mil pessoas para o mercado de trabalho

QualificaDF já formou 24 mil alunos e vai capacitar mais 27 mil ao longo de 2023; Ibaneis Rocha participou de workshop nesta terça-feira (4)

Maior programa de capacitação do Distrito Federal, o QualificaDF vai chegar ao fim do ano com cerca de 50 mil alunos formados e prontos para buscar oportunidade no mercado de trabalho ou, até mesmo, já com um novo emprego. A marca é a soma dos 24 mil participantes de 2022 com os mais de 27 mil alunos no decorrer de 2023.

Nesta terça-feira (4), o governador Ibaneis Rocha participou de um workshop junto aos inscritos na primeira etapa do programa de 2023 em evento no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O chefe do Executivo local incentivou os alunos a buscar qualificação. “Temos condições de transformar o DF na capital do emprego do país. O QualificaDF é um dos maiores programas de qualificação da nossa cidade, e o certificado dele é respeitado pelas empresas. Acredito que a vida de vocês será transformada por esse curso de qualificação”, disse Ibaneis Rocha.

O QualificaDF é um dos programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). Na atual turma, 8.125 alunos participam gratuitamente de 40 cursos de qualificação profissional nas áreas de vendas, indústria, agronegócio, serviços e saúde.

As capacitações vêm sendo ofertadas nas regiões do Gama, Guará, Paranoá, de Planaltina, Taguatinga, São Sebastião e da Asa Sul. Outras etapas, com mais de nove mil alunos, vão ocorrer ao longo do ano. A pasta ressalta que os números podem variar de acordo com as inscrições e, portanto, aumentar.

A escolha dos cursos se deu a partir de pesquisa de demanda de mercado de trabalho junto ao setor produtivo. Os alunos recebem vale-transporte, lanche, certificado, material didático e contam com seguro contra acidentes pessoais.

“Esta é a primeira turma do ano, com quase nove mil alunos que estão inscritos em cursos das áreas que o mercado de trabalho mais contrata no DF. Com a turma do ano passado e as deste ano, nós esperamos chegar a quase 50 mil pessoas. É o compromisso do governo em preparar essas pessoas e capacitá-las em busca de emprego”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A balconista Carolaine Silva Nascimento é uma das milhares de alunas inscritas no programa. Em março, ela iniciou o curso de atendente de farmácia no QualificaDF e espera evoluir na carreira. “Busquei neste curso mais qualificação na minha área e tem sido muito interessante. Algumas matérias eu nunca tinha aprendido e tem sido importante essa oportunidade”, contou.

Para participar, o interessado ou a interessada deve ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, que esteja em busca de nova qualificação e/ou requalificação profissional nas áreas dos cursos ofertados. Também deve ter idade mínima de 16 anos e possuir escolaridade compatível com o curso desejado. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no site da Secretaria.

Com informações da Agência Brasília