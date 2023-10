GDF cria grupos para emergências durante o período de chuvas

As equipes foram divididas em 15 grupos que contemplam todas as regiões administrativas e são compostas por 18 órgãos do Executivo

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nessa segunda-feira (02), no Diário Oficial do DF (DODF), uma portaria que determina os órgãos integrantes das equipes multidisciplinares responsáveis para atuar de imediato em casos de situações emergenciais, eventuais ocorrências ou acidentes naturais.

Coordenadas pela Secretaria de Governo (Segov), sob supervisão da Secretaria Executiva das Cidades, as equipes multidisciplinares vão trabalhar priorizando as regiões administrativas mais afetadas, conforme escalas que ocorrerão em períodos noturnos, finais de semana e feriados.

O secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, explica sobre a importância da portaria e das antecipações das entidades governamentais quanto ao período de seca e de chuvas.

“Durante o período seco, nós corremos atrás dos incêndios para amenizar os impactos no bioma do Distrito Federal. No períodos de chuvas, a gente corre para diminuir as questões inerentes à elas que, na maioria das vezes, são os buracos, os desabrigados, e pessoas que moram em situações de vulnerabilidades e precisam do atendimento de todas as áreas do governo. Por isso a publicação desta portaria. São agora 15 grupos multidisciplinares que estão à disposição 24 horas para que os assuntos que vierem à tona sejam resolvidos o mais rápido possível.”

Para melhor eficácia dos trabalhos, as equipes foram divididas em 15 grupos que contemplam todas as regiões administrativas e são compostas por 18 órgãos do Executivo – as secretarias de Comunicação, de Obras, de Justiça, Agricultura, Desenvolvimento Social e DF Legal; Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiros Militar do DF, Defesa Civil, Companhia de Habitação do Distrito Federal (Codhab), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), administrações regionais, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), CEB Ipês, Brasília Ambiental e GDF Presente.

As ações previstas envolvem desde a área de comunicação, considerando a necessidade de manter a população informada sobre as medidas e alertas do governo, até a prestação de serviços e a disponibilização de veículos, equipamentos, maquinários diversos e insumos sempre que necessários para que as ocorrências sejam atendidas com presteza, agilidade e eficiência.

“Trata-se de uma ação conjunta multidisciplinar envolvendo vários órgãos, o que já vem acontecendo nos últimos anos. Neste ano em particular, nós teremos uma ampliação da participação. Outra inovação é que os grupos de trabalho estarão de prontidão também durante os fins de semana, feriados e madrugadas pois nunca se sabe o horário das intercorrências. De forma preventiva, nos antecipamos com ações nos sentidos de limpar bueiros, canaletas, bocas de lobos para mitigar os efeitos. Pretendemos ter uma pronta resposta de uma forma muito mais ágil e a qualquer hora” declarou o secretário executivo das Cidades, Cláudio José Trinchão.

As informações são da Agência Brasília