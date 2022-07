Mais opções de ônibus aos fins de semana ligam o Guará ao Cruzeiro

Linha 157.1 atenderá também o Lúcio Costa, o SIA e a Feira dos Importados com oito viagens aos sábados e domingos

A partir de amanhã (9), o trajeto circular entre o Guará II, o Setor Lúcio Costa, o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), a Feira dos Importados e o Cruzeiro terá mais ônibus aos finais de semana. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou a circulação da linha 157.1 aos finais de semana.

O subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, explica que a 157.1 foi criada há duas semanas para circular de segunda a sexta-feira. “A ideia era implementar o novo serviço apenas nos dias úteis, mas a linha teve boa aceitação dos passageiros e vamos expandir o funcionamento para os fins de semana”, relata.

A linha 157.1 circula de segunda a sexta-feira com nove viagens diárias. Aos sábados e domingos, serão oito partidas nos horários de 6h, 7h40, 9h20, 11h, 12h40, 14h20,16h e 17h40. Os veículos são operados pela empresa Marechal e a tarifa é de R$ 2,70. A rota completa da linha pode ser verificada no site DF no Ponto.

Serviço:

Circulação da linha 157.1

Trajeto: Guará II / Lúcio Costa / SIA / Feira dos Importados / Cruzeiro

Início: 9 de julho (sábado)

Horários de segunda a sexta-feira: 6h, 7h40, 9h20, 11h, 12h40, 14h20, 16h, 17h40 e 19h20

Horários aos sábados e domingos: 6h, 7h40, 9h20, 11h, 12h40, 14h20, 16h e 17h40

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Marechal

Com informações da Agência Brasília