GDF capacitou mais de 83 mil pessoas em programas de qualificação

Três dos principais programas de qualificação do Governo do Distrito Federal (GDF) – RenovaDF, Qualifica DF e Qualifica DF Móvel – capacitaram mais de 83,7 mil pessoas desde 2021. São profissionais que encontraram uma nova profissão ou aptidão para poder concorrer a novas oportunidades com um currículo melhor.

Desse total, o Qualifica DF responde por 55.433 pessoas que concluíram cursos gratuitos nas áreas de vendas, serviços, saúde, indústria, agronegócio e tantos outros. As ofertas são ajustadas justamente pelas demandas do mercado de trabalho junto ao setor produtivo. Criado em 2022, o Qualifica DF é o maior programa de capacitação do GDF onde quase 70 mil pessoas já se matricularam.

“Hoje você até consegue colocar um jovem no mercado de trabalho, desde que tenha qualificação. O aporte de recursos em qualificação tem se traduzido em oportunidades. E a gente tem visto a ocupação das vagas por meio da qualificação em massa promovida pelo GDF. Estamos abrangendo tudo, agronegócio, serviços, saúde, indústria. Só no Qualifica DF são 50 cursos”, explica o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Ivan Alves dos Santos.

Semelhante ao programa anterior, o Qualifica DF Móvel também treina as pessoas para as profissões mais demandadas. A diferença é que, nesse caso, o governo vai até a população com carretas. É feita uma pesquisa sobre qual a maior demanda de determinadas cidades. Se há muitas vagas para pet shop, então há cursos voltados para essa área. Se há muitas oportunidades para cuidados com a beleza, então o Qualifica DF Móvel vira a chave para esse tema. E assim, entre 2022 e 2023, foram 7.728 pessoas atendidas pelo programa.

Mais antiga das três iniciativas de capacitação da Sedet, o RenovaDF foi lançado em 2021. O programa de qualificação profissional que cuida da zeladoria das cidades já formou 20.545 alunos e recuperou mais de 2,1 mil equipamentos públicos em 31 regiões administrativas. Nele, o público-alvo são pessoas com mais de 18 anos, moradoras do DF, em situação de desemprego e natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país. O programa acolhe também pessoas em situação de rua.

“Temos que pensar no DF com desenvolvimento econômico sustentável. Temos feito trabalhos de consultoria que estão elaborando planos para criar melhores oportunidades de emprego para o DF. Somos a 3ª maior região metropolitana do país e a gente precisa criar mais oportunidades de geração de emprego e renda”, acrescenta Ivan Alves dos Santos.

Com informações da Agência Brasília