Programa Caesb Negocia segue até o fim de maio

Iniciado em março, o Caesb Negocia ficará em vigor até o fim de maio. O programa é voltado para usuários com contas de água e esgoto vencidas até 15 de janeiro deste ano e desejam quitar seus débitos em condições diferenciadas.

O Caesb Negocia permite fazer o pagamento à vista com redução de até 99% dos juros de mora. As condições diferenciadas serão oferecidas a pessoas físicas e jurídicas de todas as categorias de usuários. Nesta edição do programa, haverá também a possibilidade de reduzir em 99% os valores das multas por impedimento de leitura do hidrômetro, que variam de R$ 119,70 a R$ 1.436,40 para a categoria residencial e R$ 59,85 a R$ 2.738,50 para a categoria não residencial.

Para saber se você tem direito a participar do Caesb Negocia, basta acessar este site, clicando na opção Programa Caesb Negocia, ou procurar um dos escritórios da companhia, mediante agendamento online, e postos do Na Hora. Para esta segunda opção, é preciso levar documentos pessoais que comprovem o vínculo com o imóvel.

“A prioridade desta edição do Caesb Negocia é permitir aos nossos usuários beneficiários da Tarifa Social que parcelem em até 60 vezes as contas em aberto, para que a despesa caiba em seu orçamento”, reforça o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis. “Nosso objetivo é garantir a quem mais precisa o fornecimento de água de qualidade e a coleta de esgoto adequada.”

As informações são da Agência Brasília