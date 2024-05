PCDF desmantela organização criminosa especializada em extorsão virtual

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), realizou a Operação Vindima para desmantelar uma organização criminosa especializada em extorsão virtual.

As investigações revelaram que o grupo, liderado por indivíduos encarcerados, usava plataformas de relacionamento online para seduzir e extorquir vítimas, principalmente homens com alto poder financeiro. Segundo o delegado Eduardo Del Fabbro, da DRCC, “após estabelecer contato e conquistar a confiança das vítimas, os criminosos as persuadiam a enviar fotos íntimas. Com esse material em mãos, iniciavam um processo de extorsão, ameaçando divulgar as imagens caso não recebessem o pagamento de R$ 20 mil”.

Durante a operação, sete mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão foram cumpridos. Todos os membros da organização foram detidos, incluindo três que já estavam cumprindo pena por tráfico de drogas e um que estava sob monitoramento eletrônico.

Os integrantes do grupo enfrentarão acusações de extorsão, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e associação criminosa, podendo ser condenados a até 28 anos de prisão.

“Apesar de até o momento cinco vítimas no Distrito Federal terem sido identificadas, a PCDF estima que o número possa ser maior, devido à natureza das plataformas utilizadas pelos criminosos. A investigação continua para identificar outros membros da organização e possíveis vítimas”, ressaltou o delegado.