GDF avalia liberação do uso de máscaras em locais fechado

A decisão da desobrigação pode estar relacionada ao avanço da vacinação contra o coronavírus

Nesta segunda-feira (1°), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que está avaliando a possibilidade da desobrigação do uso de máscaras de proteção contra a covid-19 em locais fechados. Segundo ele, a medida ainda será discutida no próximos meses.

Nesta quarta-feira (03), já começa a valer a medida para lugares abertos. Ainda assim, para lugares fechados, a medida continua a mesma, sendo obrigatório o uso em locais como transportes coletivos e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços.

Além da capital, o Rio de Janeiro também já retirou a obrigatoriedade da proteção em locais abertos.

Vacinação

A decisão da desobrigação pode estar relacionada ao avanço da vacinação contra o coronavírus. Atualmente, 2.251.953 brasilienses já tomaram a primeira dose dos imunizantes, o que corresponde a 87,34% da população. Já os que terminaram o ciclo de vacinação já são 1.670.083, o que representa 64,77%.

Vale lembrar que o DF está aplicando a dose de reforço em idosos, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas. Desses, já foram mais de 124.613 imunizados.