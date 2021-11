Vacinação segue no feriado. Veja lista de postos

Serão quatro pontos disponíveis nesta segunda (1º) e cinco na terça (2)

A vacinação contra a covid-19 segue neste ponto facultativo (1º) e no Dia de Finados (2). Haverá atendimento para todos que estão aptos a receberem a vacina em locais específicos. Hoje, serão quatro pontos abertos; amanhã, cinco.

Confira a lista de postos disponíveis:

Pontos de vacinação no feriado | Arte: SES-DF



Outros serviços

Durante o feriado prolongado de Finados, as unidades da rede pública manterão o funcionamento das emergências, porém alguns serviços não funcionarão na segunda (1º) e na terça (2). Confira o que vai abrir durante o feriado prolongado:

UPAS e Emergências — Atendimento 24 horas, todos os dias, nas nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nas emergências dos hospitais públicos.

SAMU – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

Caps – Os centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo I, II e AD estarão fechados na segunda e na terça e funcionarão normalmente na quarta. Nos Caps do tipo III, o atendimento permanece inalterado, funcionando 24 horas, todos os dias.

Unidades básicas de saúde (UBS) – Estarão fechadas no feriado e voltam a funcionar na quarta, de acordo com a programação de cada região.

Ambulatórios – Fecham na segunda e na terça e funcionam na quarta (3).

Farmácias de alto custo – Fecham no feriado. Na quarta, as três unidades do Gama, Ceilândia e Asa Sul estarão abertas, com atendimento das 7h às 19h.

Com informações da Agência Brasília