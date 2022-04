GDF assina contratos no Parque dos Ipês e entrega unidades habitacionais

As duas ações irão acontecer nesta sexta-feira (29), sendo por bloco de apartamentos

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou, nesta terça-feira (26), o cronograma para assinatura de contratos do Parque dos Ipês – Crixá VII, bem como da entrega das chaves das 272 unidades habitacionais. As duas ações irão acontecer nesta sexta-feira (29), sendo por bloco de apartamentos.

A presença é indispensável, pois, sem a assinatura, o beneficiário não poderá receber as chaves. As iniciativas irão acontecer no centro de convivência do empreendimento Parque dos Ipês – Crixá VII.

O residencial, localizado em São Sebastião, é destinado aos candidatos à faixa de renda 1. As unidades habitacionais são de 47,65 m² e 47,75 m², e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento e área de lazer, além de centro comunitário e escola pública nas proximidades.

Confira o cronograma de assinatura de contrato e entrega de chaves:

*Com informações da Agência Brasília