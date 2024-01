GDF assina contrato para compra de 479 cadeiras de rodas

A meta é que, em 2024, a secretaria atenda a população com mobilidade reduzida e sem mobilidade com a concessão de mais de 3 mil cadeiras de rodas

A Secretaria de Saúde assinou, nessa semana, um contrato de R$ 729.671 para a compra de 479 cadeiras de rodas. Segundo o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a empresa responsável pela entrega do equipamento será a Vendramini Comércio e Serviços de Equipamentos.

Serão 400 cadeiras de rodas do modelo paraplégico adulto e 79 cadeiras do modelo tetraplégico anatômica. A entrega dos equipamentos será feita pelo Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (Nupop) da SES-DF. A meta é que, em 2024, a secretaria atenda a população com mobilidade reduzida e sem mobilidade com a concessão de mais de 3 mil cadeiras de rodas, entre os diversos modelos adquiridos.

“É uma entrega importante que transcende a simples disponibilização de um meio de locomoção”, afirma a fisioterapeuta Luciana Custodio, do Nupop. “A Secretaria de Saúde fortalece políticas públicas aos que realmente necessitam de acessibilidade para o restabelecimento de sua independência, promoção da inclusão e melhor qualidade de vida.”

O programa

A Oficina Ortopédica de Brasília é responsável pela entrega dos equipamentos. Os pacientes são encaminhados por diversos pontos de atenção da rede para se cadastrar no Programa de Órteses e Próteses da SES-DF. Após a inscrição, é feita avaliação detalhada da necessidade com um fisioterapeuta; a seguir, o paciente entra na fila de espera para receber o dispositivo indicado.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso ao serviço, proporcionar mais autonomia e melhorar a qualidade de vida da população atendida pelo SUS”, explica a fisioterapeuta do Nupop.

A Oficina Ortopédica é composta pelo Nupop e pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (Naopme), situados na Estação de Metrô 114 Sul, na Praça do Cidadão. As unidades são responsáveis pelo cadastro, avaliação, acompanhamento, confecção e entrega de materiais ortopédicos ambulatoriais.

Para se inscrever no programa, é preciso fazer o cadastro presencial no Naopme. No próprio local, é feita a avaliação por um fisioterapeuta. O fornecimento é realizado por ordem de inscrição, sendo condicionado à disponibilidade de cada um dos materiais em estoque.

Veja como solicitar uma cadeira de rodas na Oficina Ortopédica da SES-DF.

