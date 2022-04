GDF apresenta plano de combate à dengue no DF

Além das tendas, 13 carros também percorrem as ruas das regiões com maior incidência de casos para a aplicação do chamado “fumacê”

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal apresentou, nesta terça-feira (19), um plano de combate ao mosquito da dengue na capital. Atualmente, o DF acumula mais de 22 mil casos registrados.

Nas regiões de Ceilândia, Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, São Sebastião e Paranoá foram instaladas tendas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para prestar os cuidados iniciais aos pacientes infectados.

Além das tendas, 13 carros também percorrem as ruas das regiões com maior incidência de casos para a aplicação do chamado “fumacê”.

“Esse é um esforço muito grande, mas precisa do apoio da população”, ressaltou o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache. O gestor lembrou que 90% dos focos de criação do mosquito Aedes aegypti estão localizados nas residências e é preciso o engajamento das famílias para adotar as medidas de combate da proliferação do inseto transmissor da zika, dengue e chikungunya. O secretário defendeu que é necessária mobilização semelhante à realizada para promover a vacinação contra a covid-19.

O secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Pedro Zancanaro, explicou que o aumento do número de pacientes com dengue ou síndromes respiratórias têm resultado em superlotação nas unidades de saúde. Por isso, assim que uma região atinge a marca de 1mil casos de dengue, devem ser ativadas as tendas para reforço do atendimento. “Algumas eram para atendimento à covid e puderam ser convertidas para os cuidados iniciais da dengue”, detalhou.

Durante a coletiva de imprensa, também foi ressaltada a realização de mais de 5.700 cirurgias em 2022. Foi lembrado ainda o recebimento de novos materiais para reforçar os centros cirúrgicos e o atendimento na rede pública.