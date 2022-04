UnB divulga segunda chamada do PAS

No total, foram convocados 407 estudantes para ingresso na Universidade no primeiro semestre letivo de 2022

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta terça-feira (19), o resultado da segunda chamada do Programa de Avaliação Seriada (PAS), subprograma 2019/2021. Os nomes estão disponíveis no site do Cebraspe.

No total, foram convocados 407 estudantes para ingresso na Universidade no primeiro semestre letivo de 2022, cujo início está previsto para 6 de junho.

Nesta edição, foram ofertadas 2.112 vagas para o primeiro semestre, distribuídas no campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina, em cursos presenciais. No total, 11.243 candidatos se inscreveram para concorrer às oportunidades.

Registro

Os selecionados devem efetuar o registro acadêmico, entre os dias 20 e 25 de abril, por meio de upload da documentação na página do Cebraspe. Em 29 de abril, será divulgado o resultado provisório do registro e, no dia 6 de maio, o definitivo.

O início das aulas está previsto para 6 de junho de 2022. Informações sobre a documentação necessária para o registro estão na Agenda do Calouro, disponível na página do PAS.