PMDF localiza possível desmanche de motos em matagal na Ceilândia

Policiais militares do 8º Batalhão e do Batalhão Escolar (BPEsc) localizaram os veículos após a denúncia de abandono de uma das motos no local

Três motos e dois carros foram encontrados desmontados em um matagal na Avenida P4, do Setor P Sul, em Ceilândia, na manhã desta terça-feira (19). Policiais militares do 8º Batalhão e do Batalhão Escolar (BPEsc) localizaram os veículos após a denúncia de abandono de uma das motos no local.

Vídeo: Divulgação / PMDF Ao chegaram próximo ao Galpão da Usina de Lixo, os policiais encontraram, além da moto denunciada, mais duas motos. Todas com restrição de roubo e furto. Adentrando no matagal, os militares encontraram uma placa veicular e outros dois carros depenados. A suspeita é que o local seja usado para "esfriar" automóveis roubados. A restituição dos veículos será realizada na 23ª DP.