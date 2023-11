GDF amplia segurança hídrica de 340 mil moradores

Com a construção, o sistema de água Torto/Santa Maria, responsável pelo abastecimento de 11% da população da capital, será aliviado

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, nesta terça-feira (14), uma ordem de serviço que autoriza a construção da Subadutora de Água Tratada (SAT) Gama. A obra, que ampliará o fornecimento de água para as regiões de São Sebastião, Jardim Botânico e Lago Sul, terá o investimento de R$ 90 milhões.

Com a construção, o sistema de água Torto/Santa Maria, responsável pelo abastecimento de 11% da população da capital, será aliviado. A nova subadutora irá interligar a Estação de Tratamento de Água (ETA) Corumbá à região do Jardim Botânico e adjacências.

Serão 25,5 km de tubulações em ferro fundido, com diâmetros variando de 600 mm a 900 mm e uma vazão de 700 litros por segundo. Os dutos serão implantados ao longo da BR-251 e da DF-001, saindo do reservatório do Gama e chegando até os reservatórios do Lago Sul e do Jardins Mangueiral, em São Sebastião.

A ampliação do fornecimento de água vai beneficiar mais de 340 mil moradores do Setor Habitacional Tororó, Lago Sul, São Sebastião e Jardim Botânico, incluindo os futuros residentes do loteamento Aldeias do Cerrado, complexo urbanístico planejado pelo GDF e localizado no Núcleo Rural Nova Betânia. A construção da subadutora será iniciada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) ainda neste mês de novembro.

“A região leste é uma das que mais crescem no Distrito Federal. Tanto que temos dado uma atenção muito especial à área implementando serviços públicos como escolas, creches, asfaltamento, duplicação de vias e o viaduto que nós estamos construindo no Jardim Botânico”, afirmou o governador Ibaneis Rocha. “Agora vamos poder levar a segurança hídrica para toda essa população.”

O líder do Executivo ressaltou que a construção da SAT Gama faz parte do Sistema Corumbá. Inaugurado em abril de 2022, em parceria com o governo de Goiás, o complexo de obras permitiu a captação de água no reservatório de Corumbá IV, como forma de preservar o volume do Rio Descoberto e ampliar o abastecimento de água tratada da região sul do DF, abrangendo Santa Maria, Gama e Recanto das Emas, entre outras cidades.

Desenvolvimento

Muitos moradores da região leste do DF são abastecidos por sistemas de pequeno porte, que captam água de córregos e poços artesianos de baixa vazão. Um fornecimento que fica bastante prejudicado na época da estiagem. De acordo com o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, a nova subadutora trará mais consistência ao abastecimento da área localizada atrás do Lago Sul.

“Essa não é só uma obra de engenharia. É um passo muito grande em direção a um melhor abastecimento para milhares de moradores de São Sebastião, Morro da Cruz, Tororó, Mangueirão, Jardim Botânico e outras regiões”, garantiu Luís Antônio. “A subadutora Gama vai, a qualquer tempo, garantir o abastecimento da região leste do DF com a melhor água do Brasil.”

A empresária Maria José Feitosa, 53 anos, está ansiosa para ver a subadutora pronta. Ela mora no Tororó há 24 anos e já sofreu muito com racionamento de água. “Depender de poço artesiano é difícil. Agora mesmo, no meu condomínio, já avisaram a todos que o consumo precisa ser reduzido por causa da seca”, contou. “A ampliação do abastecimento vai trazer mais conforto, além de valorizar bastante a nossa região.”

Administrador do Jardim Botânico, Aderivaldo Cardoso, acredita que os condomínios residenciais não serão os únicos beneficiados com a construção da SAT. “Essa ampliação do fornecimento de água vai estimular o desenvolvimento econômico da região”, apontou. “Temos algumas áreas com intensa produção agrícola. Além disso, a nossa área tem uma capacidade forte de crescer como potência industrial.”

As informações são da Agência Brasília