GDF abre inscrições para castração gratuita de cães

As inscrições para a castração gratuita de cães começam nesta quinta-feira (1º), no Distrito Federal. Todas as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. São 660 vagas para a assistência dos bichinhos.

As cirurgias irão ocorrer entre os dias 6 e 23 de fevereiro. As vagas são abertas mensalmente nas últimas quartas e quintas-feiras de cada mês.

Para se inscrever é necessário ter cadastro prévio nas plataformas Gov.br ou Ouvidoria do GDF. As vagas estão disponíveis pelo Agenda-DF, um sistema eletrônico atribuído à população do DF para agendamento de diversos serviços oferecidos pelo Governo do Distrito Federal.