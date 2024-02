DF receberá vacina contra a dengue primeiro

A imunização tem como público-alvo as crianças de 10 a 14 anos, que concentram o maior número de hospitalizações por dengue

O Distrito Federal está entre as unidades da Federação que receberão as primeiras doses de vacina contra a dengue. Após pedido do Governo do DF (GDF), o Ministério da Saúde deu prioridade à capital devido à situação de emergência em virtude do número de casos da doença.

“Pedimos a antecipação, uma prioridade na disponibilidade de vacinas aqui no Distrito Federal, e fomos informados pela Secretaria de Saúde que fomos atendidos. Vamos receber a primeira remessa, o que vai contribuir muito no combate à dengue”, defendeu o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

A imunização tem como público-alvo as crianças de 10 a 14 anos, que concentram o maior número de hospitalizações por dengue. Na capital federal, a faixa etária equivale a 194 mil habitantes, como informou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1) no Palácio do Buriti.

A vacina conta com duas doses. A expectativa é de que a primeira dose seja aplicada ainda em fevereiro, com data ainda a ser definida. Já a segunda tem um intervalo de três meses para aplicação. “Nós precisamos ver que essa resposta da vacina é a médio e longo prazo. Não podemos imaginar que teremos uma resposta imediata. Podemos entender que só no segundo semestre nós teremos essa faixa etária da população, de fato, imunizada”, afirmou a titular da pasta.

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec). Ao todo, serão 6 milhões de doses para serem distribuídas por todo o país.

As informações são da Agência Brasília