GDF abre edital para execução de rede de água no Noroeste

O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor quem apresentar a proposta mais vantajosa para a administração

Na última quarta-feira (29), a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou um edital de contratação para complementação da rede de água nos lotes 1, 2 e 3 A e B, da Área Especial 02, no Noroeste. A licitação será realizada no dia 25 de janeiro, às 10h.

O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até o dia 25 de janeiro, às 9h.

As obras são necessárias uma vez que o sistema de rede de água é parte integrante da infraestrutura básica dos parcelamentos do solo urbano.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 38/2021, basta clicar aqui.

As informações são da Agência Brasília