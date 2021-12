Autoridades arrecadam mais de 7 toneladas de donativos para os municípios da Bahia

Foram recebidos alimentos não perecíveis (cestas básicas), produtos de higiene pessoal, limpeza, cobertores e garrafas de água potável

No segundo dia da campanha de arrecadação para as vítimas dos díluvios que ocorreram na Bahia, na última semana, a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, PMDF, CBMDF e PCDF, conseguiram cerca de sete mil e duzentos quilos de mantimentos. Foram recebidos alimentos não perecíveis (cestas básicas), produtos de higiene pessoal, limpeza, cobertores e garrafas de água potável.

A Campanha de arrecadação tem previsão de duração até o próximo domingo (2). As autoridades Pedem que as doações sejam entregues em qualquer unidade da PMDF, CBMDF, PCDF ou ainda na Sede da Defesa Civil (Setor de Industria e Abastecimento). As doações seguirão para a Bahia a partir da próxima semana.

“A campanha basicamente consiste em a sociedade levar mantimentos para as unidades da Segurança Pública e vamos providenciar o recolhimento da forma mais rápida possível”, destaca o coronel da Defesa Civil, Deusdete Vieira. “É importante que o cidadão comum compartilhe com a gente também essa responsabilidade, a grande força dessa campanha é a sociedade interagindo com a gente”, destaca o militar.

CBMDF no local

O comboio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou em Vitoria da Conquista, na Bahia, onde auxiliará as populações atingidas pelas enchentes no Sul da Bahia. O Comboio seguiu direto para o 7º BBM, destacamento responsável pelas ações no local, na tarde desta terça-feira (28).

Foram recebidos pelo Comandante do Quartel e também pelo Comandante da Operação de resgate. A equipe tem reunião de planejamento das ações ainda hoje e irão pernoitar no local. Pela manhã de quarta (29), preliminarmente a equipe do CBMDF fará deslocamento para Jequié, município distante aproximadamente 200KM de onde estão estabelecidos e serão concentradas as atividades das equipes.

Ao todo, a equipe é composta por 20 militares, embarcados em dois caminhões 4×4 e quatro caminhonetes também 4×4 e mais quatro embarcações. Os militares enviados possuem especializações em salvamento e resgate e vasta experiência no Brasil e exterior (Brumadinho-MG, Haiti).

Informações:

Cel Vieira (61-983032953)

Ten Walmir (61-982386214).

Pedimos a gentileza de que seja observada a data de validade dos produtos e que as peças de cobertores e vestuário sejam entregues limpas e em embalagens plásticas.