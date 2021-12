O que abre e o que fecha na virada do ano

Pontos turísticos e locais de diversão e lazer também terão restrições para o funcionamento no feriado de virada do ano

O último dia de 2021 e o primeiro de 2022 terão horários de funcionamento diferenciados para a prestação de diversos serviços públicos. Pontos turísticos e locais de diversão e lazer também terão restrições para o funcionamento no feriado de virada do ano.

Veja o que funcionará:

– Na Hora

Dia 31: aberto até as 14h

Dia 1º: fechado

– Procon

Dia 31: das 8h às 14h

Dia 1º: fechado

– CEB

Funciona normalmente nos dias 31 de dezembro e 1 de dezembro de 2022. As equipes de manutenção da CEB trabalham 24 horas, nos sete dias da semana, e não param em nenhum feriado

– Caesb

Dia 31: o expediente será até o meio-dia

Dia 1º: as equipes de manutenção trabalharão em regime de plantão, sem atendimento remoto

Agência Virtual, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente

SAÚDE – Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, alguns serviços da rede pública de saúde funcionarão em horário reduzido:

– Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Dia 31: as UBS funcionam até às 14h

Dia 1º: estarão fechadas

– Vacinação

Dia 31: será possível vacinar nas salas de vacina e nos postos de vacinação até as 12h

Dia 1º: não haverá expediente

– Ambulatórios e policlínicas

Dia 31: ficam abertos até as 14h

Dia 1º: estarão fechados

– Casa de Parto de São Sebastião

Funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia todos os dias da semana

– Farmácias de alto custo

Dia 31: serão distribuídas senhas até 12h e essas farmácias funcionarão até as 14h

Dia 1º: não abrem

– Hemocentro

Dia 31: aberto das 7h15 às 12h

Dia 1º: não abre

– Emergências

Todas as emergências dos hospitais regionais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas por dia

– SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende de forma ininterrupta pelo telefone 192

– Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

Do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, estarão com atendimento 24 horas por dia

Os outros Caps, dos tipos I e II, funcionarão até as 14h, no dia 31 e não abrem no dia 1º

– Delegacias

Todas as delegacias do DF funcionam 24 horas, em regime de plantão

– Transporte público

Dia 31: os ônibus circularão normalmente, com tabela horária de dia útil. Haverá reforço de viagens nas linhas mais procuradas para atender o fechamento do comércio

Dia 1º: os ônibus circularão com a tabela horária de feriado. Os horários e itinerários podem ser visualizados em dfnoponto.semob.df.gov.br

– Metrô

Dia 31: funciona das 5h30 às 21h

Dia 1º: funciona das 7h às 19h

– Detran

Dia 31: abre das 7h às 14h

Dia 1º: não abre

Os serviços on-line, disponíveis por meio do aplicativo e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente, todos os dias da semana

– BRB

Dia 31: abre ao público das 9h às 11h

Dia 1º: não abre

– Jardim Zoológico

Dia 31: aberto das 9h às 17h

Dia 1º: aberto das 9h às 17

– Jardim Botânico

Dia 31: funciona das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

Os dois restaurantes não vão funcionar em nenhum dia

– Planetário de Brasília

Dia 31: não abre

Dia 1º: não abre

A partir do dia 02 de janeiro de 2022, o Planetário de Brasília estará aberto ao público de terça a domingo, incluindo feriados distritais ou nacionais, das 9 às 21h

– Complexo Cultural da República

Dia 31: fechado

Dia 1º: fechado

– Centro Cultural Três Poderes (exceto Panteão)

Dia 31: aberto das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 9h às 17h

– Memorial dos Povos Indígenas

Dia 31: aberto das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 9 às 17h

– Biblioteca Nacional de Brasília

Dia 31: aberto das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

– Museu Nacional da República

Dia 31: fechado

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 9h às 17h

– Espaço Cultural Renato Russo

Dia 31: aberto das 9h às 14h

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 12h às 20h

– Museu Vivo da Memória Candanga

Dia 31: aberto até às 14h

Dia 1º: fechado

– Eixão do lazer

Dias 1º e 2: impedido o trânsito de veículos das 8h às 18h

As informações são da Agência Brasília