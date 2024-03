Garoto vítima de estupro desenha para os policiais para explicar crime em Ceilândia

Nesta quinta-feira (21), um indivíduo de 58 anos foi detido por suspeita de estupro envolvendo um adolescente de 13 anos, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Por volta da meia-noite, o homem se aproximou do jovem, que estava a caminho da casa da avó, e o levou para um beco na região, onde ocorreu o crime.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o pai da vítima encontrou o filho em estado de choque. Incapaz de articular verbalmente o que havia acontecido, o adolescente desenhou o local do incidente e descreveu o ocorrido durante o registro do boletim de ocorrência na 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), responsável pelo caso.

O suspeito é conhecido da família e foi identificado como um antigo vizinho do pai do adolescente. Ele foi localizado, detido em flagrante, e admitiu a autoria do crime.