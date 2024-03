Vice-governadora Celina Leão recebe Comenda do Mérito Feminino

O Diploma e Comenda do Mérito Feminino, no Grau de Dama Comendadora foi entregue a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Ela foi homenageada pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci) em cerimônia realizada nesta quinta-feira (21), no Auditório Lindberg Aziz Cury, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A láurea é entregue pela entidade sem fins lucrativos desde 1984 durante os meses de março para consagrar a atuação e dedicação de mulheres à sociedade. “Observamos que a vice-governadora vem fazendo um trabalho especial no DF e achamos justo reconhecer esse empenho”, destacou um dos diretores da Abrasci, Jansen Hugo Lage.

Após o recebimento da honraria, Celina Leão agradeceu a oportunidade. “A academia é histórica, formada por pessoas que pensam e falam sobre arte, sobre literatura e sobre vários outros temas que precisamos discutir”, avaliou Celina Leão durante o evento.

“Ter o reconhecimento por parte da academia, para mim, é a consagração do meu trabalho pelas mulheres, onde eu passei, o que eu fiz pelas mulheres do Brasil. É o reconhecimento pelo trabalho que fiz quando era deputada distrital e o que eu estou fazendo hoje como vice-governadora. Tenho certeza que isso só requisita mais ainda a nossa responsabilidade pelas nossas mulheres”, completou ela.

Trajetória política

Nascida em Goiânia, Celina Leão Hizim Ferreira, 46 anos, tem uma longa trajetória política no DF. Formada em administração de empresas e direito, Celina Leão atuou por dois mandatos na Câmara Legislativa e presidiu a Casa no biênio 2015/2016 e a Procuradoria Especial da Mulher em 2017/2018. Entre 2019 e 2022, atuou como deputada federal, onde foi coordenadora da bancada feminina. Em 2022, foi eleita vice-governadora do Distrito Federal.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília