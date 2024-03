Águas Claras: tudo junto no mesmo lugar

Águas Claras é a cidade com a maior quantidade de moradores por quilômetro quadrado do Distrito Federal. A pesquisa do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que a Região Administrativa tem aproximadamente 14.074,1 habitantes por km² – o que significa uma densidade demográfica de cerca de 14 pessoas por m².

Não é à toa, portanto, a quantidade de prédios residenciais dentro da cidade. São mais de 128 mil pessoas vivendo dentro de uma área de 9.2 km² em Águas Claras, isto é, muitas pessoas para pouco espaço. A altura dos residenciais, muito acima das estabelecidas no Plano Diretor para o Plano Piloto, por exemplo, permite prédios com mais de 20 andares, o que favorece a maior quantidade populacional por m² na região.

Em segundo lugar, segundo o Censo, está a cidade do Cruzeiro, com aproximadamente 7,9 mil pessoas a cada km². Em seguida está a região vizinha do Sudoeste/Octogonal, com cerca de 6,7 mil pessoas por km². Em último lugar, ficou a Fercal, com apenas 66 pessoas por km².

Ceilândia, apesar de ser a cidade com a maior quantidade de habitantes no DF, aparece em 17º lugar no ranking dentre as 33 Regiões Administrativas. São 287 mil pessoas vivendo em uma área de mais de 190 km², o que permite uma distribuição maior de casas e um menor adensamento de pessoas por m².

É também em Ceilândia a maior quantidade de domicílios no DF, com 119.864 residências. O Plano Piloto é a segunda RA com maior número de domicílios, sendo 103.039 casas ou apartamentos.

Segundo o IBGE, as regionais do Sol Nascente/Pôr do Sol, Park Way e SCIA possuem a maior média de moradores por domicílio particular ocupado no DF, sendo aproximadamente 3,2 pessoas residentes por casa ou apartamento. Já o Sudoeste/Octogonal registrou a menor média de moradores por domicílio, sendo cerca de 2,1 habitantes em cada residência.

Cidade cheia, mas tranquila

Antônio Carreiro, 70 anos, é morador de Águas Claras há cinco anos. Ele chegou em Brasília há 49 anos e destaca que, apesar da grande quantidade de moradores, é o melhor local onde já morou no DF. Aposentado, ele gosta de fazer passeios durante a tarde e da segurança que a cidade oferece. Para ele, a cidade é tranquila e a qualidade de vida melhorou “em 100%” desde que se mudou.

Foto: Vitor Mendonça/ Jornal de Brasília

“Adoro Águas Claras. É a melhor cidade em que já morei, não posso reclamar. Todos os anos em que morei aqui foram excelentes. Antes morei em Taguatinga Sul, que foi bom no começo, mas depois foi ruim”, destacou o aposentado. “O que mais gosto é do sossego e da tranquilidade. Só tenho a agradecer à cidade.”

Ele acredita que a opinião é em parte motivada pelo tempo livre que possui atualmente com a aposentadoria, mas mesmo quando ainda trabalhava, há dois anos e meio, conseguia enxergar o melhor da cidade nas atividades do dia a dia.

“Quando ia pro trabalho, tentava sair em um horário que não me perturbasse, e voltando também dessa forma”, finalizou.

Para Luisa Ribeiro, de 26 anos, a cidade é um bom lugar para se viver, mas há muitos desafios a serem enfrentados. Há 10 anos na cidade, e atualmente com um filho de seis anos e uma filha bebê, ela entende que a região poderia melhorar no trânsito e no oferecimento de aparatos públicos como hospitais e escolas.

“Enfrento trânsito para levar meu filho para a escola desde a saída do meu prédio”, conta. Todos os dias, são pelo menos 30 minutos de engarrafamento apenas para chegar na escola do filho mais velho, em Taguatinga Sul – um trecho que sem trânsito poderia ser feito na metade do tempo.

Foto: Vitor Mendonça/ Jornal de Brasília

Apesar da dificuldade, ela gosta de sair aos fins de semana para curtir o Parque Ecológico com a família ou o comércio de bares e restaurantes. “É uma cidade viva e jovem“, destacou. “Desde quando vim para Brasília [da Bahia], sempre morei em Águas Claras. Eu gosto bastante daqui e não pretendo sair”, disse.

Valorização imobiliária

De acordo com Leonardo Ávila, diretor de assuntos legislativos da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF (Ademi-DF), Águas Claras foi uma cidade planejada para ser vertical, com mais andares que o comum para Brasília. Segundo ele, portanto, é esperado que seja a cidade com o maior adensamento populacional.

De acordo com ele, atualmente, existem poucos terrenos disponíveis para construção na região e poucos empreendimentos sendo construídos – há apenas 5% de espaço em Águas Claras para ser ocupado, e outras duas mil unidades de novos empreendimentos em construção.

“Como tem poucos terrenos disponíveis, é natural que haja uma procura grande por esses últimos imóveis. As pessoas que já estão morando lá, em maioria querem ficar. Famílias com filhos, os casais, os divorciados, todos querem permanecer na cidade. A população já se acostumou com a região”, destacou o porta-voz da Ademi.

Em relação aos preços dos imóveis – tanto de aluguel quanto para compra –, Leonardo defende que o próprio mercado regula o valor ofertado dentro da cidade. Com menor oferta, e maior demanda, aumenta-se o preço. Segundo ele, Águas Claras teve uma valorização expressiva ao longo dos últimos anos.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

“A cidade teve uma valorização acima de 70% nos últimos quatro anos. O preço médio dos empreendimentos novos estava em cerca de R$ 6 mil o m² há quatro anos. Hoje está acima de R$ 10 mil o m²”, avaliou o especialista.

Os atrativos para manter a população no local, segundo ele, são principalmente a segurança oferecida dentro dos condomínios fechados e o lazer que pode ser encontrado tanto nos residenciais quanto em outros espaços da cidade, seja no comércio, com bares e restaurantes variados, quanto em parques e praças, como o Parque Ecológico de Águas Claras.

“Além disso, são três estações de metrô que seguem para o Plano Piloto, onde a maioria da população trabalha. É uma cidade muito ativa, com comércio desenvolvido. A população tem usufruído de tudo na própria cidade”, finalizou.

